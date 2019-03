Polizei kündigt Blitzer-​​Marathon an

Seit mehreren Jahren nimmt Luxemburg am Tag der Geschwindigkeitskontrolle teil. Diese Aktion findet in diesem Jahr in 25 Ländern Europas statt – ein Rekord seit der Einführung. Die diesjährige Aktion findet am Mittwoch statt. Ab Mitternacht führen die Ordnungskräfte 24 Stunden lang Kontrollen durch.

«Geschwindigkeit bleibt die Hauptursache für tödliche Unfälle», sagt die Polizei in einem Communiqué. Außerdem werden die Polizeikräfte eine Sensibilisierungskampagne durchführen, in der die Möglichkeit besteht, sich über die sozialen Netzwerken der Police Grand-Ducale auszutauschen.

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 211 Fahrern in einem Zeitraum von 24 Stunden kontrolliert. Dabei wurden 202 Geldbußen vergeben. Gleichzeitig blitzten die Radarfallen insgesamt 790 Mal.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)