Eine Schweigeminute in den Schulen Luxemburgs?

Die Schockwelle ging weit über die Grenzen Frankreichs hinaus: Vor sechs Tagen wurde Samuel Paty, ein Geschichts- und Erdkundelehrer, in der Nähe von Paris auf offener Straße enthauptet. Durch die französische Hauptstadt rollte in der Folge eine Welle der Solidarität. Nun soll der ermordete Pädagoge auch in Luxemburg geehrt werden. Das fordert die Lehrergewerkschaft SEW-OGBL, die das Bildungsministerium dazu auffordert, «mit einer Schweigeminute in den Schulen eine klare Botschaft für die Meinungsfreiheit und gegen Fanatismus und Intoleranz zu senden».

Das Bildungsministerium ist zwar damit «einverstanden», allerdings «sollte jeder Lehrer selber entscheiden», ob das Thema im Unterricht diskutiert werden soll oder nicht. Die Trennung zwischen Staat und Kirche sowie die Meinungsfreiheit werden derzeit in Frankreich auf breiter Ebene diskutiert. Die Einführung des Faches «Vie et Société» («Leben und Gesellschaft») an den französischen Sekundarschulen anstelle des Religionsunterrichts im Jahr 2016 sollte «Schülerinnen und Schüler zusammenbringen». Zweck des Fachs sei, ihnen die Gelegenheit zu geben, über die großen Fragen des Lebens und der Gesellschaft zu diskutieren», so das Bildungsministerium.

«Ein Angriff auf unsere Grundfreiheiten und Werte»

All dies geschehe vor dem Hintergrund einer «zunehmender Vielfalt der Schülerschaft». Zur Unterstützung der Lehrkräfte sei neues Lehrmaterial zur Verfügung gestellt worden. Eine interaktive Plattform für die Arbeit mit Schülern sei ebenfalls entwickelt worden.

Bildungsminister Claude Meisch bezeichnete die Enthauptung Patys als einen «Angriff auf unsere Grundfreiheiten und Werte, ein Angriff auf uns alle». Er sprach sich für «eine freie und aufgeklärte Erziehung» aus.

Eine Ansicht, die auch von der SEW-OGBL geteilt wird. Die Gewerkschaft zeigte sich «schockiert» und trauere um den getöteten Lehrer, der seinen Schülern Karikaturen des Propheten Mohammeds gezeigt hatte. Die Gewerkschaft hat ein didaktisches Begleitheft über Meinungsfreiheit und Satire veröffentlicht. Dieses steht den Lehrern kostenlos zur Verfügung.

(Thomas Holzer/L'essentiel)