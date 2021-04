Großbritannien lockt Studenten aus Luxemburg

Nach dem Brexit ist es für luxemburgische Studenten schwierig geworden, sich beruflich in Großbritannien zu orientieren. Nun steuert das Land dem jedoch entgegen und will junge Menschen aus dem Ausland ermutigen, dort ihren ersten Job zu finden: mit der «Graduate Route». Das Programm beginnt am 1. Juli und erlaubt es jungen Menschen, nach dem Studium in Großbritannien zwei weitere Jahre zu bleiben, um einen qualifizierten Arbeitsplatz zu finden. Doktoranden bekommen drei Jahre Zeit dafür.

Das bisher geltende Programm erlaubte lediglich einen Aufenthalt von vier Monaten. «Mit dieser Initiative hoffen wir, mehr Studenten nach Großbritannien zu locken», erklärte der Botschafter in Luxemburg, John Marshall. Obwohl die Universitäten regelmäßig ausländische Studenten willkommen heißen, sei es der Wunsch, «qualifizierte junge Menschen zu ermutigen, sich hier niederzulassen und zu arbeiten, um zur Entwicklung unserer Gesellschaft beizutragen», fügt er hinzu.

Im akademischen Jahr 2019/2020 gingen 1254 Studenten, die im Großherzogtum leben, für ihre Hochschulausbildung ins Ausland, so die Zahlen des Ministeriums für Hochschulbildung. Das sind 6,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Um in den Genuss dieses Programms zu kommen, müssen Sie im Jahr der Bewerbung ihr Hochschulstudium in Großbritannien abgeschlossen haben und Englisch sprechen. Wenn ein Student länger als zwei Jahre im Land bleiben möchte, muss er ein Arbeitsvisum beantragen.

(jw/L'essentiel)