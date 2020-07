Zuccheros Konzert in der Rockhal wird verschoben

Zuccheros Fans hatten bereits damit gerechnet. Nun ist es offiziell: das Konzert des italienischen Künstlers in der Rockhal am 6. November 2020 wurde auf den 25. Juni 2021 verschoben. Der Grund: die Corona-Pandemie. Die verkauften Tickets bleiben auch für den neuen Termin gültig, wie auf der Rockhal-Seite bestätigt wurde.

Zucchero hätte im kommenden November im Rahmen seiner Welttournee in der Escher Konzerthalle Halt machen sollen. Mit seiner erfolgreichen Black Cat World Tour war er 2016 vor mehr als eine Million Menschen in insgesamt 611 Städten, 67 Ländern und auf fünf Kontinenten aufgetreten.

«Schweren Herzens müssen die Daten in Europa für 2020 auf 2021 verschoben werden», so der italienische Sänger. «Auch wenn alle sehr traurig sind, sei es jedoch aufgrund der derzeitigen Einschränkungen besser, auf Nummer sicher zu gehen», so der Künstler. «Die Gesundheit und das Wohlsein meiner Fans sowie meiner Musiker, Techniker und Teammitglieder sind mir sehr wichtig (...). Ich freue mich darauf, Sie alle im nächsten Jahr wiederzusehen», sagt er.

(L'essentiel)