Spitzenweine werden an der Mosel versteigert

Am Sonntag soll es in Stadtbredimus eine Auktion mit edlen Weinen geben. Der Geschäftsführer von Lux-Auction ist begeistert von den Jahrgängen, die sein Auktionshaus vor Ort und bei Drouot live versteigern wird. «Das ist ein unglaublicher Verkauf, den es so noch nie gegeben hat». Der Geschäftsführer, Adrien Denoyelle, schwärmt weiter: «Allein die Flaschen von Romanée-Conti sind beispiellos, denn man braucht eine Genehmigung, um sie vom Weingut kaufen zu dürfen, und die Warteliste ist sehr lang. Das ist eine direkte Kaufgelegenheit und es ist selten, dass sich Sammler von solchen Flaschen trennen».

Einer der Sammler ist ein Bewohner der luxemburgischen Moselregion. Er musste aufgrund eines Umzugs in seinem Keller Platz schaffen. Deshalb wolle er etwa ein Viertel seiner Sammlung, rund 150 Flaschen, verkaufen. Darunter befinden sich einige Spitzenweine. «Aber die besten behält er», erzählt der Organisator des Verkaufs. Die Einkäufer sind in der Regel spezialisierte Weinhändler, aber es gebe auch eine große luxemburgische Käuferschaft, die auf der Suche nach einem edlen Tropfen fündig werden könnte.

Geboten wird beispielsweise ein 2017er Petrus, dessen Wert auf über 2000 Euro geschätzt wird oder ein 1983er Magnum von Mouton Rotschild, der nicht unter 1000 Euro zu haben ist. Ein anderer Liebhaber lokaler Getränke trennt sich von alten Champagnern wie Louis Roeder Cristal 2000 (geschätzt auf 400-500 Euro) oder Dom Pérignon Oenothèque Vintage 1993 (700-1000 Euro). «Wir haben bereits eine Menge Angebote erhalten, die sich derzeit noch im Rahmen der Schätzungen bewegen, aber es kann schnell nach oben gehen», sagt Adrien Denoyelle. In drei Verkaufsrunden sollen die rund 1000 Flaschen, jeweils aufgeteilt auf 257 Lose, verkauft werden.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)