Der «Pedibus» kommt nach Belair und Cents

Die Kinder, die in den Stadtteilen Belair und Cents wohnen, können ab dem 3. Januar mit einem neuen Service zur Schule gebracht werden. Die Stadt Luxemburg hat am Mittwoch beim City-Breakfast zwei neue «Pedibus-Linien» angekündigt. Im Rahmen des Projekts werden die Kinder in den beiden Stadtvierteln von den Haltestellen abgeholt und zu Fuß auf sicheren Wegen zur Schule begleitet. Ziel ist es auch, den motorisierten Verkehr zu reduzieren.

Um den Service nutzen zu können, müssen die Eltern ihre Kinder vorab anmelden. Die Stadt hat dafür bereits ein ein Online-Formular unter pedibus.vdl.lu eingerichtet.

Vier Haltestellen werden im Stadtteil Belair von der Rue Charlemagne bis zur Schule Gaston Diderich eingerichtet und drei Haltestellen werden im Stadtteil Cents von der Rue des Pommiers bis zum Sport- und Schulzentrum in der Rue Léon Kauffmann organisiert.

(fl/L'essentiel )