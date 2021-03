Kreativität bringt Luxemburger durch die Krise

Um für die Kunden sichtbar zu bleiben, den Verdienstausfall auszugleichen oder aus Langeweile: Die Krise hat die Luxemburger Gastronomen erfinderisch gemacht. Drei von ihnen haben L'essentiel erzählt, wie sie die letzten Monate verbracht haben.

Für Aurélie Mika war die berufliche Veränderung radikal. Normalerweise arbeitet sie im «Café de Paris» in Luxemburg. «Statt zu Hause in Kurzarbeit Trübsal zu blasen, habe ich angefangen zu malen», erzählt sie. «Seitdem habe ich viel Lob bekommen – in drei Wochen habe ich 21 Bilder verkauft.» Sie bekomme derzeit nur 80 Prozent ihres Gehalts. Ihre Bilder habe sie für jeweils zwischen 60 und 200 Euro verkaufen können. «Die Malerei ist zwar aufwendig, aber mir fehlen dadurch nicht einmal mehr zehn Prozent meines Gehalts», sagt sie.

Restaurantbesitzer Christophe Schivre hat in der Krise ein neues Geschäftsfeld für sich entdeckt. «Ich begann mit dem Verkauf von Waren des täglichen Bedarfs und spürte schnell die Begeisterung für Lebensmittel», erklärt der Geschäftsführer von «La Table de la Chapelle» in Luxemburg. «Ich biete jetzt 400 bis 500 Produkte an.» Durch das Kurzarbeitergeld, das er mit ein bis zwei Monaten Verspätung erhalten habe und das Einkommen durch den Lebensmittelverkauf, habe er das Gehalt der fünf Angestellten des Restaurants weiter bezahlen können.

Kochkurse und Partnerschaften

Fabrizio Annicchiarico, der Manager des OAK Bistro in Luxemburg, organisiert seit der Pandemie Live-Kochkurse in sozialen Netzwerken. Um glutenfreie und vegane Produkte zu verkaufen, die zum Konzept seines Restaurants passen, hat er neue Partnerschaften geschlossen. Diese Nebentätigkeiten habe ihm zwar nicht «massenhaft Geld eingebracht», aber er habe etwas Neues ins Rollen zu bringen können.

Mit der geplanten Wiedereröffnung der Terrassen möchten die drei Luxemburger am 7. April die Bewirtung wieder aufnehmen. Aurélie Mika hat sich dennoch vorgenommen, an ihren freien Tagen weiter zu malen. «Und warum sollte ich nicht in ein paar Jahren mein eigenes kleines Unternehmen gründen, das sich dieser Leidenschaft widmet», meint sie lachend.

(Olivier Loyens/L'essentiel)