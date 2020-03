Frauen fordern «mehr Zeit, Geld und Respekt»

«Mehr Zeit, mehr Geld und mehr Respekt». So lautet die Überschrift des ersten Luxemburger Frauenstreiks, der am kommenden Samstag in der Hauptstadt stattfinden soll.

«80 Prozent der Hausarbeit wird heute immer noch von Frauen erledigt. Und das machen auch sie neben dem Beruf», sagt Tina Koch von der Organisationsplattform JIF (Journée Internationale des Femmes). Die Plattform plädiert unter anderem für kürzere Arbeitszeiten bei Lohnausgleich und für gleiche Löhne für Männer und Frauen.

Streik zieht zum Parlament

Außerdem sind die Organisatorinnen des Frauenstreiks der Meinung, dass fehlende Statistiken über sexistische Vorfälle, sexuelle Gewalt und über das Phänomen des Femizids ein «großes Problem» darstellen. «Morde aufgrund von Frauenhass gibt es auch in Luxemburg. Doch weil es dazu keine Statistiken gibt, werden diese Fälle nicht als solche betrachtet und angegangen», betont Milena Steinmetzer, die für die Kommunikation der Kampagne verantwortlich ist.

Treffpunkt des Frauenstreiks ist am Samstag, 15 Uhr, auf der Place d'Armes. Danach ziehen die Streikenden in Richtung Chamber, wo die Sprecherinnen ihre Forderungen darlegen. Ab 18 Uhr und bis spät in die Nacht geht es dann in den Rotondes mit einer exklusiven Frauenparty weiter.

(Ana Martins/L'essentiel)