Architektur ist demnächst ein Schulfach

Umweltwissenschaften, Architektur im Bereich der nachhaltigen Entwicklung oder Hotelmanagement – bald können Gymnasiasten zwischen diesen drei neuen Fächern wählen. Sie sollen den Schülern ab kommendem Schuljahr angeboten werden.

Am Lycée technique d'Ettelbruck können sie sich ab der zweiten Klasse für Umweltwissenschaften einschreiben. Das Fach bereitet die Schüler auf einen Beruf sowie Studium in den Bereichen Umwelt und Ökologie vor. Die Hotel- und Torurismusschule wird einen neuen Zweig des Hotelmanagements einführen, der junge Menschen auf das Management in der Gastronomie vorbereiten soll. Es wird für Schüler ab dem dritten Schuljahr zugänglich sein.

Sozialwissenschaften sind besonders beliebt

Das Lycée Josy-Barthel in Mamer wird einen neuen Zweig anbieten, der sich auf Themen wie Umweltverantwortung und nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Architektur und Bauwesen konzentriert. Zugang zu diesem Fach können nur Schüler bekommen, die aus der 5. Klasse der «secondaire classique» kommen.

Eine weitere Neuerung, die das Schuljahr 2019/2020 betrifft, ist, dass das Fach Sozialwissenschaften für mehr Klassen zugänglich gemacht werden soll. Dieses wird bereits im vierten Jahr angeboten.

(Ana Martins/L'essentiel)