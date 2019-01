Grippeimpfstoff in Luxemburg wird knapp

Luxemburg mangelt es an Grippeschutzimpfstoffen. Das teilte das Gesundheitsministerium am heutigen Donnerstag mit. Seit Anfang Dezember herrsche in den Apotheken ein Engpass. Das Großherzogtum wurde für die Grippesaison 2018/19 von GSK Belgique und Mylan beliefert. Letztere zogen sich aufgrund eines Produktionsproblems zurück. Laut des Ministeriums erklärte Mylan den Engpass in einer Mitteilung an die Apotheken damit, «dass der gewährte Verkaufspreis in Luxemburg und Belgien niedriger war als in anderen Ländern». Ländern mit einem höheren Verkaufspreis wurde somit Vorrang eingeräumt.

Nach dem Rückzug von Mylan erklärte sich GSK Belgique bereit, die fehlenden Dosen bereitzustellen. Das Unternehmen konnte bis Anfang Dezember insgesamt 73.000 Dosen liefern und musste dann auch die Lieferung einstellen. Das Ministerium stellt im Zuge dessen fest, dass in diesem Jahr viel mehr Menschen gegen die saisonale Grippe geimpft wurden als noch in den Vorjahren, in denen durchschnittlich 54.000 Dosen Grippeimpfstoff eingesetzt wurden.

Nach dem Lieferungsstopp von GSK Belgique habe sich das Gesundheitministerium umgehend an andere Hersteller gewandt, um weiteren Impfstoff zu erhalten. Bislang ohne Erfolg. Denn auch andere europäische Länder – darunter Deutschland, Frankreich und Belgien – klagen seit November über unzureichende Mengen an verfügbaren Impfstoffen. «Luxemburg wird weiter suchen, um den luxemburgischen Markt so bald wie möglich wieder zu versorgen», so das Ministerium.

(L'essentiel)