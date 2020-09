Immer mehr Unternehmen fordern Covid-​​Tests

Luxemburgs Gesundheitslabore laufen auf Hochtouren, denn: Das Testen hat derzeit Hochkonjuktur. Neben zahlreichen medizinisch verordneten Tests und dem Large-Scale-Testing fordern auch immer mehr Unternehmen Corona-Tests. Um ihre Mitarbeiter testen zu lassen, sind diese auch bereit in die eigene Tasche zu greifen – was etwa 58 Euro für einen PCR-Test per Abstrich und 55 Euro für einen Antikörpertest sind.

Unternehmen unterschiedlichster Branchen wollen ihre Mitarbeiter testen lassen. Sie kommen aus der Industrie, dem Baugewerbe, aber auch Banken und Architekturbüros melden sich bei den Laboren. Sogar Winzer, die Tests für ihre Saisonarbeiter wollen. «Wir bekommen jeden Tag Anfragen und müssen manche ablehnen», sagt Christiane Schmitt, Biologin bei Laboratoires Réunis. Wie sie erzählt, wollen die Unternehmen beispielsweise nach einem positiven Fall ihre Mitarbeiter beruhigen, Urlaubsrückkehrer testen lassen oder das Risiko einer Quarantäne minimieren. «Manchmal geht es um fünf Menschen, manchmal um 700. Einige Unternehmen würden ihr Personal am liebsten einmal pro Woche testen lassen», sagt Schmitt.

Auch die Ketterthill-Labore führen gelegentlich Tests für Unternehmen durch, aber hier steht auch klar fest: Medizinische Notfälle haben Vorrang. «Wir fragen die Unternehmen zuerst, was in ihrem Sektor bereits organisiert wurde. Danach entscheiden wir von Fall zu Fall», sagt Caroline Scheiber, Leiterin der Mikrobiologie bei Ketterthill. «Wir müssen sie aufklären, damit manche nicht denken, dass es einfacher sei jeden zweiten Tag Tests durchzuführen als die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten», ergänzt sie.

(Nicolas Martin/L'essentiel)