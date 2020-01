Zigaretten werden demnächst wieder teurer

Raucher müssen in Luxemburg demnächst tiefer in die Tasche greifen. Der Regierungsrat hat am Freitag eine Erhöhung der Tabaksteuer genehmigt, wie die Regierung mitteilte. Die Erhöhung wird zum 1. Februar, also rund in zwei Wochen, in Kraft treten, wie das Finanzministerium auf Anfrage von L'essentiel erklärte.

Die Akzisen der Zigaretten erhöhen sich pro 1000 Zigaretten um 25 Cent (12,25 Euro anstelle 12 Euro). Die Mindestverbrauchsteuer steigt von 116 Euro auf 118,30 Euro an. Pro Stange sind das 46 Cent.

Ein Einkommen von 500 Millionen Euro pro Jahr

Der Drehtabak wird ebenfalls teurer werden, die Verbrauchsteuer erhöht sich von 16,50 Euro auf 18,25 Euro pro Kilogramm, die Steuer steigt hier auf 2,25 Prozent.

2,84 Milliarden Zigaretten werden jedes Jahr in Luxemburg verkauft. Über vier Fünftel dieser Menge geht ins Ausland, hauptsächlich in die grenznahen Länder, wo Zigaretten teurer sind. Der Tabakverkauf bringt dem Luxemburger Staat jedes Jahr ungefähr 500 Millionen Euro ein.

(jg/L'essentiel)