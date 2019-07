Glas in Pudding und hohe Dioxin-​​Werte in Bio-​​Eiern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die luxemburgischen Lebensmittelbehörden geben am Mittwoch bekannt, dass das Produkt Söbbeke Bio Schokopudding, «Glasfragmente enthalten kann» und deshalb aus dem Verkehr gezogen wurde. Es wird in Luxemburg in den Märkten Naturata, Provençale und Alavita vertrieben.

«Ein Teil» dieses Schokoladenpuddings aus Deutschland ist wahrscheinlich bereits an Verbraucher verkauft worden, die ihn nicht konsumieren sollten. Die betreffende Charge hat den Barcode 4008471507024 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9. August 2019.

Gefährliche Bio-Eier

Die luxemburgischen Lebensmittelbehörden berichten auch, dass die aus Belgien eingegangenen Produkte «nature bio œufs 10 pièces» und «nature bio œufs 6 pièces» die Normwerte für Dioxine und dioxinähnliche PCB überschreiten. Diese Produkte wurden in Luxemburg in den Filialen von Cora Concorde und Match vertrieben, aber auch eine breitere Distribution kann nicht ausgeschlossen werden.

Die betreffenden Produkte wurden bereits in den Filialen von Cora Concorde und Match aus dem Verkauf genommen. Es handelt sich um die Strichcodes 5400134364965 und 5400134364958, die vor dem 18. August konsumiert werden sollen.

(L'essentiel)