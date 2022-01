Parkhaus Knuedler öffnet am 3. Januar wieder – zum Teil

Die Sanierung des Parkhaus Knuedler in der Hauptstadt hat am 21. Juni diesen Jahres begonnen. Seitdem ist es nur für Dauerparker mit Abo zugänglich. Am Montag, den 3. Januar, wird es zum Teil wiedereröffnet. Statt der eigentlich 500 Parkplätze werden allerdings vorerst nur 316 Parkplätze zur Verfügung stehen. «Wir mussten die Ebenen -2 und -3 komplett sanieren und haben bei dieser Gelegenheit auch einen Teil der Ein- und Ausfahrten des Parkhauses erneuert», erklärt Claude Peschon, leitender Ingenieur der Abteilung für Kunstbauten bei der Stadt Luxemburg.

Die Ebene -3 bleibt jedoch weiterhin für die Öffentlichkeit geschlossen. «Die Bodenplatte muss saniert werden. Die Arbeiten werden noch bis Ende März dauern. Dann müssen wir noch die ersten beiden Ebenen sanieren. Diese Arbeiten werden wir aber erst durchführen, wenn wir die Erweiterung des Parkhauses eröffnen, die für den Sommer im nächsten Jahr geplant ist», fügt er hinzu.

Geplante Erweiterung für 38 Millionen Euro

Nach der vollständigen Renovierung und Erweiterung wird das neue Parkhaus über 750 Stellplätze mit einer Mindestbreite von 2,5 Meter verfügen. Außerdem sind Stellplätze zum Aufladen von Elektroautos, für Fahrräder, für Personen mit eingeschränkter Mobilität und für Frauen vorgesehen. Der Kostenpunkt liegt hier bei 38 Millionen Euro.

Ebenfalls aktuell geschlossen ist das Parkhaus Les Martyrs. «Über das Renovierungsprojekt wurde im Gemeinderat noch nicht abgestimmt. Dies dürfte aber Anfang 2022 der Fall sein», informiert Claude Peschon. Geplant sei eine umfassende Renovierung und Modernisierung sowie ein neuer Ein- und Ausgang für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Wenn die Finanzierung und das Projekt verabschiedet werden, sollen die Arbeiten im Herbst 2022 beginnen und bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2024 dauern.

