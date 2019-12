Miss Luxemburg stürzt bei Miss-​​World-​​Vorbereitung

«Arme Melanie, wie man sehen kann, sie hat sich den Arm gebrochen». So stellte Miss England 2019, die 23-jährige Bhasha Mukherjee, sie in einem Video vor, das Mukherjee diesen Sonntag auf Instagram gepostet hat. «Was ist passiert?», fragte die junge Frau die neben ihrer Modelkarriere Medizin studiert.

«Ich bin vor zwei Wochen gefallen, habe eine ganze Reihe von Untersuchungen bestanden und bin bei den Vorbereitungen für Miss World leider auf den gleichen Unterarm gefallen», bedauerte Melanie Heynsbroek vor der Kamera. «Die Schmerzen waren sehr stark und ich wusste, dass Bhasha (Miss England) eine Medizinstudentin ist, also kam ich zu ihr und bat sie, sich meinen Arm anzusehen...»

«Wir müssen ihre Tapferkeit loben»

«Ich habe sie dann untersucht», berichtet die Frau , die England am 14. Dezember 2019 im Wettbewerb vertreten wird. «Alles war in Ordnung in den Nerven oder Blutgefäßen. Aber das Problem war, dass Melanie nicht in der Lage war, ihre Hand selbst zu bewegen. Sie hatte Schmerzen und ich hatte den Eindruck, dass es sich um einen Bruch handelte. Also gingen wir zu der Organisation, damit die sich darum kümmern konnten...»

«Alles ging dann sehr schnell», erzählt Miss Luxemburg . «Ich wurde ins Krankenhaus gebracht und die Tests ergaben, dass mein Knochen gebrochen war...». Die angehende Medizinerin aus England fasst denn Befund mit der gebotenen Präzision zusammen: Melanie Heynsbroek hat sich den Radius gebrochen (Ein Knochen im Unterarm). Sie nahm trotzdem an den Tanzproben teil. Wir müssen ihre Tapferkeit loben und ihr eine schnelle Genesung wünschen.

«Ich fühle mich allein in Bezug auf die öffentliche Unterstützung»

Auf Nachfrage von L'essentiel bestätigte Miss Luxemburg 2019 am Montagmorgen den Vorfall, ließ sich davon allerdings die Laune nicht verderben. Melanie betonte: «Ich trage zwar einen Gips, aber ich mache die Vorbeireitungen und Trainings weiterhin mit. Ich trainiere fast täglich um für die Miss World Night am 14. Dezember bereit zu sein»

«In Bezug auf die öffentliche Unterstützung fühle ich mich jedoch etwas einsam», sagte Melanie Heynsbroek. «Ich brauche mehr Abonnenten auf meiner Miss World-Luxemburg Facebook-Seite und mehr Stimmen auf der offiziellen MissWorld.com-Website. Für alle Teilnehmer ist es sehr wichtig, so viele Stimmen wie möglich zu haben, um im Finale unter die Top 40 zu kommen.»

(fl/L'essentiel)