Meteolux warnt vor Glatteisregen am Montag

Auf Luxemburgs Straßen könnte es am Montagabend glatt werden. Das teilt der staatliche Wetterdienst Meteolux am Montagnachmittag mit. Im Großherzogtum ist demnach gegen Abend hin mit verstärkter Bewölkung zu rechnen. In Folge der sinkenden Temperaturen kann es dadurch zu Glatteisregen kommen.

Die Wetterexperten vom Findel haben deshalb für das ganze Land von 18 Uhr bis 23 Uhr am Montag die Warnstufe Orange ausgerufen. Auch in der zweiten Nachthälfte soll es weiterhin leichten Regen und Sprühregen geben können.

(L'essentiel)