Luxemburger fliegen am liebsten in die Sonne

Während die Aussichten für Luxemburg Schauer und Regen verheißen, nutzen einige die Karnevalsferien, um dem trüben Wetter hierzulande zu entfliehen. Abgesehen von den üblichen Orten für Wintersport «suchen die Menschen vor allem die Sonne», sagte eine Sprecherin Lux Voyage zu L'essentiel. Die kanarischen Inseln, die Emirate und der Mittelmeerraum seien dabei die beliebtesten Ziele dieser Saison.

Bei den Langstreckenflügen geht es am häufigsten in die Karibik. Ein Mitarbeiter von LuxairTours sagte gegenüber L'essentiel, dass die Fernziele wesentlich häufiger nachgefragt würden als früher. «Die Menschen sind viel flexibler: Sie sind eher bereit, von anderen Flughäfen als Luxemburg zu fliegen oder eine Zwischenlandung in Kauf zu nehmen.»

Der Coronavirus habe das Geschäft mit den Winterreisenden nur wenig beeinträchtigt. «Natürlich bekommen wir eine Menge Fragen zu diesem Thema», erklärt der LuxairTours-Mitarbeiter. «Wir versuchen den Leuten ihre Fragen zu beantworten und sie zu beruhigen.»

Die Karnevalsferien in Luxemburg haben am Samstag, 15. Februar, begonnen und enden am Sonntag, 23. Februar.

(Valentin Rakovsky/L'essentiel)