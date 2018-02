«Aktenzeichen XY»: Polizei erhielt zahlreiche Tipps

Nach der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» laufen bei der Police Grand-Ducale die Drähte heiß. Man habe insgesamt 30 Hinweise zu einem Raubüberfall erhalten, teilt eine Sprecherin am Donnerstagmittag auf Nachfrage von L'essentiel mit. Diese müssten nun überprüft werden. Ob sich die Hinweise für die Ermittlungen verwerten lassen, werde sich zeigen.

Die Kollegen in Trier haben zu einem ähnlichen Raubüberfall sowie dem Diebstahl teurer Sportwagen in Rheinland-Pfalz rund 50 Tipps erhalten. Bislang gebe es aber noch keine heiße Spur, teilte ein Polizeisprecher in der Moselstadt mit. Die Hinweise müssten zunächst ausreichend überprüft werden. Bei «Aktenzeichen XY» hatten am Mittwochabend mehr als sechs Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Zwei brutale Überfalle in der Mosel-Gegend

Ein Räuberpaar hatte im vergangenen April bei Palzem an der Obermosel einen 29 Jahre alten Autofahrer in einen Waldweg gelockt und dort zusammengeschlagen. Rund einen Monat zuvor, am Morgen des 18. März, wurde eine ähnliche Tat in Luxemburg in der Nähe von Ehnen verübt.

In der Fernsehsendung war auch nach Hinweisen zu dem Diebstahl von sieben Sportwagen gesucht worden. Einem Trierer Autohändler waren die wertvollen Autos vor knapp zwei Jahren vom Hof gestohlen worden.

(jt/dpa/L'essentiel)