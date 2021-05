Kinder sind seit der Pandemie unglücklicher

Schulschließungen, Maskenpflicht, Barrieregesten, abgesagte Ausflüge: Die Pandemie hat auch das Leben der Kinder auf den Kopf gestellt. Tatsächlich hat die aktuelle Situation das Wohlbefinden unserer Jüngsten seit März 2020 stark beeinträchtigt. Das bestätigt nun der von Uncicef und der Universität Luxemburg veröffentlichte Covid-Kids-Bericht. «Die Stimme der Kinder hat in Studien zur Pandemie weitgehend gefehlt, deshalb wollten wir ihnen eben diese Stimme geben», begründet Claudine Kirsch von der Universität Luxemburg den Bericht am Mittwoch. Die Uni befragte von Mai bis Juli 2020 fast 700 Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren.

Während der Interviews stellten die Experten einen deutlichen Stimmungsabfall bei den befragten Kindern fest. Sie seien weniger zufrieden mit ihrem Leben: Konkret sank die Zufriedenheit von 96 Prozent vor der Pandemie auf 67 Prozent während des Lockdowns. Am stärksten betroffen sind hierbei Kinder im Alter von elf bis 16 Jahren, insbesondere Mädchen mit schwächerem sozioökonomischen Hintergrund. «Möglicherweise spielt hier die Hypothese der höheren Reife von Mädchen eine Rolle», vermutet Claudine Kirsch.

Stress, Ängste, zu Hause arbeiten: Auch ihr Wohlbefinden in der Schule hat unter der Situation gelitten. 91 Prozent der befragten Grundschüler waren vor der Pandemie «zufrieden», während des Lockdowns waren es 76 Prozent. Am auffälligsten war der Rückgang bei den Sekundarschülern, bei denen der Prozentsatz von 84 Prozent vor der Pandemie auf 62 Prozent während der Epidemie fiel.

«Das Schlimmste ist, eingesperrt zu sein», gestand ein achtjähriger Junge. Die Kleinen vermissen es, ihre Freunde in den Schulpausen oder ihre Verwandten zu sehen. 85 Prozent der Grundschüler (76 Prozent der Sekundarschüler) gab an, ihre Freunde am meisten zu vermissen, 79 Prozent (gegenüber 57 Prozent bei den Größeren) nannten die Familie.

Der Lockdown und der Verzicht auf Aktivitäten habe zu einem regelrechten Mangel an Unterhaltung geführt. Sekundarschüler waren in dieser Phase weniger «aktiv»: 74 Prozent von ihnen gaben an, Musik zu hören (im Vergleich zu 47 Prozent bei den Grundschülern). 46 Prozent haben in ihrer Freizeit «nichts» getan (gegenüber 15 Prozent der Grundschüler). Um dem Alltag zu entfliehen, haben die Kleinsten mehr Zeit mit Spielen verbracht (35 Prozent bei den Sekundarschülern).

Und auch das «Nichtstun» hat ihr Wohlbefinden beeinflusst. Die Studie ergab, dass Kinder, die «nichts tun», tendenziell eher negative Gedanken hegen und Ängste haben. Insbesondere die Angst vor dem Virus und der Zukunft beschäftige sie: «Wir haben mit vielen Kindern gesprochen, die keinen einzigen positiven Aspekt in der Pandemie sahen», sagt Claudine Kirsch. Eine der am stärksten verbreiteten Ängste (fast ein Drittel) sei die, sich mit dem Virus anzustecken oder dass ein geliebter Mensch erkrankt.

Einige Kinder erkannten allerdings auch positive Aspekte. Viele von ihnen schätzten «die Zeit, die sie mit ihrer Familie verbringen» sehr und würden diese Momente auch nach der Krise gerne bewahren. Selbst wenn es unter Geschwistern öfters zu Spannungen gekommen sei.

(mm/L'essentiel)