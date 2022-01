Großherzog Henri als erster in Peking angekommen

Grand Duke Henri of Luxembourg arrived in Beijing on Monday for the #Beijing2022 Winter Olympic Games. pic.twitter.com/2BoZ776KQn — CGTN (@CGTNOfficial) January 31, 2022

Ein Luxemburger ist der Erste bei den Olympischen Spielen! Großherzog Henri landete am Montag in Peking, wo er als Zuschauer an der Eröffnungszeremonie und den Wettkämpfen der Winterspiele teilnehmen wird, die am Freitag beginnen. Wie das chinesische Fernsehen berichtete, ist er das erste ausländische Staatsoberhaupt, das im Rahmen der Olympiade chinesischen Boden betritt. Er wurde auf dem Rollfeld von einem kleinen Komitee und mit einem Blumenstrauß begrüßt. Insgesamt werden 32 führende Politiker aus aller Welt erwartet.

Neben Henri werden unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin und sein ägyptischer Amtskollege al-Sissi, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und der Emir von Katar erwartet. Der Andrang unter den Staats- und Regierungschefs wird jedoch nicht so groß sein wie bei anderen Olympiaden, da einige Ländern einen diplomatischen Boykott beschlossen haben.

Die USA, Kanada und andere westliche Länder wollen den Olympischen Spielen fernbleiben, um gegen die Menschenrechtssituation in China zu protestieren. Ihre Athleten nehmen dennoch an den Wettkämpfen teil. Auch der neue luxemburgische Sportminister kündigte an, dass er nicht zu den Olympischen Spielen reisen werde, allerdings aus anderen Gründen.

(L'essentiel)