So reagieren Unternehmen auf Covid-​​19-​​Fälle

Während die Covid-19-Pandemie in Luxemburg mit maximal zehn neuen Fällen pro Tag seit dem 21. Mai langsam abklingt, beobachten die Unternehmen die Entwicklung weiterhin aufmerksam. Insbesondere diejenigen, die viele Mitarbeiter in ihren Räumlichkeiten beschäftigen. Im Falle einer Infektion gibt es für Firmen keine Verpflichtung, die gesamte Abteilung unter Quarantäne zu stellen. «Die Anweisungen bleiben auch nach dem Lockdown die gleichen», erklärt eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. «Die Isolation gilt für die betroffene Person und deren Angehörige. Was die Arbeitskollegen betrifft, so hängt alles von der Art des Kontakts ab».

Die meisten Unternehmen ergreifen weiterhin besondere sanitäre Maßnahmen. Bei Ferrero, wo in der Nähe des Flughafens 1300 Mitarbeiter beschäftigt sind, wurden die Geschäftsreisen bisher noch nicht wieder aufgenommen. Alle Mitarbeiter, die in «engem Kontakt» mit einer positiv getesteten Person standen, sollen das Unternehmen informieren und sich isolieren. Ähnliche Maßnahmen gelten bei ArcelorMittal. Wenn ein Arbeitnehmer positiv getestet wurde, «entscheidet der Arbeitsarzt, je nach Kontext, über die Risikostufe und die zu ergreifenden Maßnahmen».

Luxlair plant indes Risikopersonen zu isolieren, die direkten Kontakt oder ein persönliches Treffen von mindestens 15 Minuten ohne Mindestabstand mit einer erkrankten Person hatten, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. Ein infizierter Mitarbeiter werde vom Gesundheitsinspektorat kontaktiert, das erfasst, mit wem die Person Kontakt hatte. Bei DuPont de Nemours in Contern bleiben Geschäftsreisen nach wie vor begrenzt. Zwar verzeichnete das Unternehmen keinen Coronafall, allerdings «versteht es sich von selbst, dass alle Vorkehrungen für den Fall der Fälle getroffen werden». Auch die Post weist darauf hin, dass sie den Empfehlungen der Regierung im Falle eines internen Infektionsfalls folgen.

(jg/L'essentiel)