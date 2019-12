Asselborn: Briten meinen den Brexit sehr ernst

Außenminister Jean Asselborn versteht das Wahlergebnis in Großbritannien als Aufforderung, jetzt Ernst zu machen mit dem Brexit. «Ich denke, dass die Briten es mit dem Slogan der Tories 'let's get Brexit done' ernst meinen. Das Wahlergebnis ist zweifellos als Bekenntnis zum Brexit zu verstehen», sagte Asselborn am Freitagmorgen im Interview mit dem Radiosender RTL. Ihn überrasche diese Wahl «wenig», ergänzte er.

Die Frage, die sich viele in Europa aber stellen: Geht das denn so einfach, wie Boris Johnson behauptet? Jean Asselborn ist skeptisch, ob der EU-Austritt Großbritanniens wirklich so schnell und reibungslos durchzuführen ist, wie Johnson es vor der Wahl versprochen hat.

«Das Einzige, was jetzt klar ist, ist, dass am 31. Januar der Artikel 50 in Kraft tritt», sagte Asselborn. Es ist der Artikel, der den Austritt eines Mitgliedsstaates aus der Europäischen Union regelt. «Bis zum 1. Juli dürften also die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der EU beginnen. Sollten diese erfolgreich sein, kann ein Abkommen zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Wir stehen also vor einer sehr kurzen Verhandlungsperiode», erklärte Asselborn.

Die EU-Kommission werde auch die Interessen Luxemburgs verteidigen

Doch die Briten entscheiden nicht alleine über den Brexit. Alle EU-Mitgliedsstaaten müssen dem Abkommen im Parlament zustimmen. «Auch das ist nicht einfach, wie wir während der Verhandlungen über das Ceta-Abkommen (Anm. d. Red.: Freihandelsabkommen) mit Kanada gesehen haben», sagte Asselborn. Als Positiv bewertet der Außenminister, dass Europa nach der eindeutigen Wahl mehr Planungssicherheit habe.

Für Luxemburg sieht Asselborn aufgrund des Brexit eine Gefahr für den Finanzplatz. «Wir müssen jetzt aufpassen, dass keine Marktverzerrungen entstehen und London sich an die Spielregeln hält», sagte er. Gleichzeitig zeigte er sich aber zuversichtlich, dass die Kommission in diesem Zusammenhang auch die Interessen Luxemburgs verteidigen werde.

(mb/L'essentiel)