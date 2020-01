Das sind Mister und Miss Luxembourg 2020

Sie gehören zum Schönsten, was Luxemburg zu bieten hat: Emilie Boland und Max Bidinger wurden am Samstag in der Pinakothek der Hauptstadt zu Miss und Mister Luxemburg 2020 gewählt.

Das nationale Komitee Miss & Mister Luxembourg hatte zuvor aus fast 250 Kandidaten 17 junge Frauen und vier junge Männer in die engere Auswahl genommen. Die beiden Gewinner treten die Nachfolge von Mélanie Heynsbroek und Owen Hawel an.

Miss und Mister Luxembourg werden das Großherzogtum bei den Wettbewerben Miss World und Mister World 2020 vertreten.

