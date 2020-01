Waringo wurde am Hof als «störend» empfunden

Im vergangenen Jahr beschloss die luxemburgische Regierung, die Personalpolitik des großherzoglichen Hofes zu überprüfen und beauftragte Jeannot Waringo damit. Der ehemalige Direktor der Generalinspektion für Finanzen und heutigen Vorsitzenden des Verwaltungsrats der CFL nahm den Auftrag an. Damit hatte Waringo fast sechs Monate Zeit für seinen Bericht aus der Herzkammer der Monarchie des Landes. Seine Arbeit in einem Büro im Palast verrichtete der ehemalige Beamte unentgeltlich.

«Ich hatte etwa 60 Treffen mit den verschiedenen Mitarbeitern des großherzoglichen Hofes», beschreibt er seine Arbeit. Von der Waschküche bis zum Fuhrpark, von der Bibliothek bis zu den Archiven hat Jeannot Waringo alles durchforstet und sogar ehemalige Mitarbeiter getroffen. «Großartige Menschen», sagt er. Darüberhinaus hat er sich mit Vertretern des Staates und der Polizei getroffen und ist auch nach Belgien und Schweden gereist, um zu verstehen, wie die Monarchien in diesen Ländern funktionieren.

Bericht als Beitrag zu Reformen

«Ich habe diese Mission mit dem Willen angenommen, meinen Beitrag zu Reform und Modernisierung unserer Monarchie leisten zu können», fügt Jeannot Waringo in die Präambel des am Freitag veröffentlichten Berichts ein. Eine mühsame und analytische Arbeit, die er «in völliger Freiheit und Unabhängigkeit» ausführen wollte. Waringo schildert eindringlich, dass auf einmal ein anderer Wind aufkam: Als «plötzlich eine Anwaltskanzlei im Auftrag der Großherzoglichen Vermögensverwaltung» auf eine Frage antwortete, die Waringo an den Hofmarschall gerichtet hatte.

Zum Inhalt der Frage erklärt Waringo, dass er Informationen über eine Einstellung für das Sekretariat von Maria Teresa erhalten wollte. Sein Brief an den Hofmarschall vom vergangenen November blieb bis auf «die Stellungnahme der Anwaltskanzlei» unbeantwortet. In der Präambel seines Berichts schrieb Jeannot Waringo, dass er «Art und Umfang des Mandats, das dieser Kanzlei übertragen wurde», bis heute nicht kenne und dass diese Episode «einen Wendepunkt» in seiner Zusammenarbeit «mit den Beamten des großherzoglichen Hofes» markiert habe. So schreibt Jeannot Waringo: «Ich konnte den Eindruck nicht mehr abschütteln, dass meine Anwesenheit als störend empfunden wurde».

(nc/L'essentiel)