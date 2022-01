Baupreise in einem Jahr um zehn Prozent gestiegen

Die Baupreise steigen immer weiter an: Um 4,9 Prozent zwischen April und Oktober 2021 und um 9,4 Prozent zwischen Oktober 2020 und Oktober 2021. «Die jährliche Teuerungsrate erreicht damit den höchsten Stand seit Oktober 1980», teilt die Statistikbehörde Statec mit und erklärt diese «außergewöhnliche Dynamik» mit den gestiegenen Materialpreisen und der Indexierung der Löhne im letzten Herbst.

Im Einzelnen stiegen die Preise für den Rohbau – der 37 Prozent der Gesamtkosten eines Bauvorhabens ausmacht – zwischen April und Oktober um 4,6 Prozent und im Jahresvergleich um 9,7 Prozent. Die Fertigstellung des Gebäudes (Fliesen, Innenschreinerei, Malerei, Verputzarbeiten usw.) – fast 22 Prozent der Gesamtkosten – verzeichnete ebenfalls einen starken Anstieg von 5,2 Prozent zwischen April und Oktober und 8,4 Prozent im Jahresvergleich.

29,5 Prozent für einen Dachstuhl

Die Kosten für technische Anlagen (Sanitäranlagen, Heizung) stiegen um 4,2 Prozent beziehungsweise 7,3 Prozent. Die Kosten für Fenster, Garagentore und die Fassade um 4,7 Prozent beziehungsweise 9,5 Prozent, was auf eine anhaltende Verteuerung der Rohstoffpreise wie Kunststoff, Aluminium oder auch Glas zurückzuführen sei.

Am stärksten stiegen die Preise für das Dach – um 7,9 Prozent zwischen April und Oktober und 15,8 Prozent im Jahresvergleich, was vor allem auf die Explosion der Kosten für Dachstühle zurückzuführen ist: Im Jahresvergleich stiegen die Preise hierfür um 29,5 Prozent. Die Preise für Holz (seit Januar 2021 um das 2,5-fache gestiegen) und in geringerem Maße auch für Zink sind für diesen starken Anstieg verantwortlich.

