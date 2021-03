Immobilien, Autos und 30.000 Euro beschlagnahmt

Der luxemburgische Teil der Eurojust, die EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, hat Details zu dem großen Polizeieinsatz gegen das organisierte Verbrechen veröffentlicht, der am vergangenen Dienstag mit rund 100 Beamten in Luxemburg über die Bühne ging. Dabei wurden in Strassen, Esch/Alzette, Remich und Ettelbrück Häuser durchsucht, es kam zu vier Festnahmen. Weitere Ermittlungen wurden in Deutschland durchgeführt.

Auf Ersuchen der französischen Behörden und der spezialisierten interregionalen Staatsanwaltschaft (JIRS) von Lille richtete sich die Operation gegen eine Gruppe des organisierten Verbrechens (OCG). Es fanden mehrere Durchsuchungen statt, auch in Deutschland. Bankkonten in Luxemburg, die mit der kriminellen Gruppe in Verbindung stehen, wurden eingefroren und vier Immobilien, fünf Luxusfahrzeuge und 30.000 Euro in bar beschlagnahmt. Europol leistete analytische Unterstützung bei der Operation, so die Erklärung.

Laut Eurojust verfügte die Gruppe über ein ausgeklügeltes System, um erhebliche Geldbeträge zu waschen, die aus dem Verkauf von Kokain in Frankreich im großen Stil stammen. In Luxemburg waren etwa 100 großherzogliche Polizeibeamte unter der Leitung eines Ermittlungsrichters des Luxemburger Bezirksgerichts und der Staatsanwaltschaft desselben Gerichts beteiligt, so Eurojust. In Deutschland wurde der Einsatz von den Staatsanwaltschaften Stuttgart, Wiesbaden und Saarbrücken mit Unterstützung der Polizeidirektionen Niederbayern, Esslingen, Heidelberg und Westhessen sowie dem Landeskriminalamt Saarland koordiniert.

