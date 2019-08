Wenig Ertrag, sehr gute Qualität in Luxemburg

Zwischen Spätfrost und heißem Wetter wurden die luxemburgischen Weinberge hart vom Wetter getroffen. «Wir haben fast die Hälfte der normalen Ernte verloren. Damit werden wir zwischen 60.000 und 70.000 Hektoliter Wein bekommen, statt fast 120.000 Hektolitern», sagt Robert Mannes, Weiningenieur vom Institut Viti-Vinicole.

Der Spätfrost traf die Reben am 4. und 5. Mai. «Damals hatten wir bereits mit einem Verlust von etwa einem Drittel der Ernte gerechnet», ergänzt Mannes. Bei Pflanzen, die immer früher im Jahr Blätter und Blüten bilden, sind sie diesem Frost stärker ausgesetzt. Einige der Trauben, aber auch die jungen Triebe, wurden von der Sonne verbrannt. «Wir hatten Tage, an denen das Thermometer 40 Grad erreichte. In 40 Jahren haben die Winzer sowas nie zuvor gesehen», so der Weiningenieur weiter.

Hervorragende Qualität

Laut Ern Schumacher, Präsident der unabhängigen Winzer, waren «Pinot Gris, Pinot Noir und Riesling besonders betroffen». Glücklicherweise sei 2019 bisher kein nasses Jahr gewesen, sodass sich in den Reben keine Krankheiten, wie falscher Mehltau, entwickeln konnten. Robert Mannes und Ern Schumacher sind sich einig, dass die restlichen Trauben in diesem Jahr «von außergewöhnlicher Qualität sein werden».

Normalerweise beginnt die Ernte in den luxemburgischen Weinbergen rund um den 30. September. In diesem Jahr werde eine Woche früher, am 23. September, mit der Ernte begonnen.

(Marion Mellinger/L'essentiel)