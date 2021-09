Angeblicher Fahrrad-​​Rowdy schlägt Autofahrer

Am vergangenen Freitag gegen 10.40 Uhr soll in der Route de Mondorf in Bettemburg ein Radfahrer auf einen Pkw-Fahrer losgegangen sein. Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilt, habe sich der Fahrradfahrer laut Zeugenaussagen «nicht der Straßenverkehrsordnung angepasst verhalten». Nachdem ein Autofahrer ihn darauf aufmerksam gemacht habe, hätten beide angehalten, woraufhin die Konfrontation eskaliert sei.

Der Radfahrer soll den Autofahrer geschubst und anschließend ins Gesicht geschlagen haben. Dann sei er auf seinem Rad Richtung Hellingen davon gefahren. Die Police Grand-Ducale erbittet Zeugenhinweise zu dem Vorfall bei der Polizeidienststelle Réiserbann. Entweder telefonisch unter (+352) 244 611000 oder per Mail an police.reiserbann@police.etat.lu

Der Radfahrer wird als Mann mit kräftigem Körperbau und Dreitagebart beschrieben. Er soll etwa 1,85 Meter groß sein und Luxemburgisch gesprochen haben. Seine Fahrradbekleidung war weiß mit einem roten unbekannten Abzeichen.

(L'essentiel)