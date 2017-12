So fahren Bus, Bahn und Tram an Silvester

Party und Alkohol gehört für viele Menschen in Luxemburg zu Silvester wie «Dinner for One». Wer trinkt, sollte sein Auto aber stehen lassen. Der öffentliche Verkehr bietet daher zum Jahreswechsel zahlreiche Sonderfahrten quer durch das Land an. So werden einige Züge die ganze Nacht durchfahren. Zwischen 0 und 6 Uhr pendelt stündlich ein Zug von Ulfingen bis nach Rodingen (über Luxemburg und Esch/Alzette), von Wasserbillig bis Rodingen (über Luxemburg und Dippach) sowie zwischen Kleinbettingen und Luxemburg.

Auch die Busse in der Hauptstadt machen Überstunden. Mehrere Linien werden regelmäßig bis etwa 5.30 Uhr bedient. Am Morgen geht es dann bei den Anbietern AVL, CFL und RGTR um 8 Uhr mit dem normalen Fahrplan weiter.

Die Tram rüstet sich ebenfalls für ihre erste Silvesterschicht. Bis 8 Uhr morgens wird die neue Straßenbahn im 30 Minutentakt auf dem Kirchberg ihre Runde drehen. Am Neujahrsmorgen greift dann erneut der reguläre Fahrplan.

(jw/L'essentiel)