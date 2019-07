Industriegebiet steht in Flammen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Industriegebiet Gadderscheier in der Gemeinde Sanem ist ein Großbrand ausgebrochen. Das berichtete die Feuerwehr gegen 13 Uhr. Nach Recherchen eines Journalisten von L'essentiel, der vor Ort ist, ist das Feuer in der Fabrik Kronospan ausgebrochen. Die Firma stellt Parkettböden her.

Der Brand verursacht dichten gelben Rauch, der das gesamte Gebiet bedeckt. Der ACL warnt vor möglichen Verkehrsbehinderungen. Seit etwa 12:30 Uhr ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

[incendie d’envergure] en cours dans la zone industrielle Gadderscheier à Sanem. Merci de laisser libre passage aux véhicules d’intervention encore en route. — CGDIS (@CGDISlux) July 31, 2019

Die Fabrik wurde erst letzte Woche vom Wirtschaftsminister besucht. Die anwesenden Journalisten konnten die Holzmengen sehen, die nun wahrscheinlich in Flammen aufgehen.

+++ Update folgt +++

(L'essentiel)