CFL kündigt Modernisierung des Streckennetzes an

Im Zuge des Streckenausbaus und der Modernisierung verschiedener Gleisverbindungen hat die CFL für das neue Jahr etliche Baustellen angekündigt. Einige der Baumaßnahmen sind für die Wochenenden geplant, «um die dadurch verursachten Unannehmlichkeiten für die Kunden auf ein Mindestmaß zu beschränken», heißt es in einer Erklärung des Unternehmens. Bei der Umsetzung verschiedener Großprojekte sei eine Beschränkung auf Bauarbeiten am Wochenende jedoch nicht möglich. Ersatzbusse sollen die Ausfälle während der Umbauten ausgleichen.

Die CFL sieht vor allem die Modernisierung von Bahnhöfen in Mersch, Lorentzweiler und Ettelbrück vor und plane laut Communiqué «die Netzkapazität zu erhöhen und die Nordeinfahrt des Bahnhofs Luxemburg zu entlasten». Insbesondere auf den Linien 60 und 90 sollen bestehende Engpässe durch mehrere Großprojekte abgemildert werden. Auch der Rückbau von Bahnübergängen steht auf der To-do-Liste der CFL für das Jahr 2018. Unter folgendem Link finden Sie eine Grafik aller geplanten Baumaßnahmen.

Welche Linien sind wann betroffen?

• Linie 10 (Luxemburg – Ulfingen– Gouvy)

Sperrung des Abschnitts zwischen Ettelbrück und Diekirch

- von Samstag, den 31. März bis Sonntag, den 15. April,

- von Samstag, den 25. August bis Sonntag, den 07. Oktober,

- von Samstag, den 27. Oktober bis Sonntag, den 11. November,

- am Wochenende vom 17. bis zum 18. November 2018

Sperrung des Abschnitts zwischen Luxemburg und Diekirch

- von Samstag, den 25. August bis Sonntag, den 16. September,

- von Freitag, den 02. bis Sonntag, den 04. November,

- an den Wochenenden vom 03. bis zum 04. März, vom 10. bis zum 11. März, vom 17. bis zum 18.

März und vom 29. bis zum 30. September 2018.

Sperrung des Abschnitts zwischen Ettelbrück und Ulfingen

- von Samstag, den 31. März bis Dienstag, den 03. April,

- an den Wochenenden vom 07. bis zum 08. April und vom 20. bis zum 21. Oktober 2018.

Sperrung des Abschnitts zwischen Luxemburg und Dommeldingen

- an den Wochenenden vom 28. bis zum 29. April, vom 05. bis zum 06. Mai, vom 19. bis zum 20. Mai,

vom 30. Juni bis zum 01. Juli, vom 06. bis zum 07. Oktober und vom 13. bis zum 14. Oktober 2018.

Sperrung des Abschnitts zwischen Kautenbach und Wiltz

- am Wochenende vom 13. bis zum 14. Oktober 2018.

• Linie 30 (Luxemburg – Wasserbillig – Trier)

Sperrung des Abschnitts zwischen Luxemburg und Oetringen

- an den Wochenenden vom 03. und 04. März, 10. und 11. März, 28. und 29. April, 05. und 06. Mai,

19. und 20. Mai, 30. Juni und 01. Juli, 29. und 30. September, 06. und 07. Oktober und 13. und 14.

Oktober 2018.

• Linie 50 (Luxemburg – Kleinbettingen – Arlon)

Sperrung der Linie zwischen Luxemburg und Arlon

- von Samstag, den 31. März bis Sonntag, den 15. April,

- von Samstag, den 14. Juli bis Sonntag, den 16. September 2018.

• Linie 70 (Luxemburg – Rodingen – Longwy)

Der Abschnitt zwischen Dippach und Petingen wird am Wochenende vom 24. bis zum 25. November sowie am

Wochenende vom 01. bis zum 02. Dezember 2018 gesperrt, damit die Bahnanlagen im Umfeld von Bascharage

und der Haltestelle Schouweiler erneuert werden können.

•Linie 90 (Luxemburg – Bettemburg – Thionville) und Linie 60 (Luxemburg –Esch/Alzette – Rodingen)

Sperrung des Abschnitts zwischen Luxemburg und Bettemburg

- von Samstag, den 10. Februar bis Sonntag, den 18. Februar,

- von Samstag, den 14. Juli bis Freitag, den 24. August,

- an den Wochenenden vom 21. bis zum 22. April, vom 10. bis zum 11. November und vom 17. bis zum

18. November 2018.

Sperrung des Abschnitts zwischen Esch/Alzette und Rodingen

- von Samstag, den 19. Mai bis Sonntag, den 27. Mai,

- von Samstag, den 25. August bis Sonntag, den 16. September 2018.

Sperrung des Abschnitts zwischen Bettemburg und Esch/Alzette

- von Samstag, den 31. März bis Sonntag, den 15. April,

- von Samstag, den 27. Oktober bis Sonntag, den 04. November,

- am Wochenende vom 05. bis zum 06. Mai (ab 22 Uhr am Samstagabend) und am Sonntag, den 07.

Oktober 2018.



(dix/L’essentiel )