Freibad Vianden ist wieder startklar

Ab dem kommenden Samstag kann das Freibad Vianden wieder seine Pforten öffnen, wie die Luxemburger Zeitung Wort berichtet. Das Freibad war seit zwei Wochen geschlossen. Grund dafür: Die Gewerbeaufsicht (ITM) hatte das Freibad dicht gemacht, weil die Sicherheit der Schwimmer wegen fehlender Bademeister nicht gewährleistet wurde.

Die Lösung wurde in den letzten Tagen bereits erwartet. In der Zwischenzeit wurde das Problem behoben. Das Freibad hat wieder eine Genehmigung und darf seine Pforten am Samstag für die Schwimmfreunde öffnen.

(jw/L'essentiel)