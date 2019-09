Kommt das E-​​Zigaretten-​​Verbot in Luxemburg?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die E-Zigarette steht derzeit im Mittelpunkt: In zahlreichen Ländern werden Gesetze auf den Weg gebracht, um den Konsum der Dampfer einzuschränken. In den USA beispielsweise wird ein Verbot von aromatisierten E-Zigaretten vorbereitet.

Luxemburg hat seit Sommer 2017 ein neues Anti-Tabak-Gesetz. Derzeit seien keine Änderungen an der Gesetzgebung geplant. «Aber wenn die Situation dies erfordert, werden wir den rechtlichen Rahmen anpassen», bekräftigte das Gesundheitsministerium.

Keine Fälle in Luxemburg

Ob das Dampfen wirklich tödlich ist, kann derzeit noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Feststeht jedoch, dass es in den Vereinigten Staaten bereits sechs Todesfälle gab, die sich auf das elektronische Rauchen zurückführen ließen. «Der Luxemburger Krankenkasse sind derzeit keine Krankheitsfälle in diesem Zusammenhang bekannt», so das Ministerium weiter.

Die Fachleute sind sich jedoch einig: Die Gefahr ist real. «Es gibt mehr als 7000 künstliche Aromen auf dem Markt. In mehr als 75 Prozent der untersuchten E-Zigaretten und Nachfüllpackungen wurde Diacetyl, eine Substanz, die mit einer schweren Lungenerkrankung in Verbindung gebracht wird, gefunden», stellt das Ministerium fest. Da diese Produkte besonders bei jungen Menschen beliebt sind, betonte das Ministerium, dass der Verkauf von E-Zigarette und sogenannten «Liquids» an Minderjährige verboten ist.

(th/L'essentiel)