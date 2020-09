Schwimmbäder der Hauptstadt öffnen wieder

Ab dem kommenden Dienstag öffnen drei städtische Schwimmbäder in Luxemburg-Stadt wieder zaghaft ihre Türen für Besucher. Dabei handelt es sich um die Badanstalt in der Rue des Bains, das städtische Bad Bonneweg in der Rue Sigismond und das Schwimmbad von Belair in der Rue d'Ostende.

Die Wiedereröffnung findet allerdings unter diversen Auflagen hinsichtlich des Coronavirus statt: Da die Anzahl der Menschen, die die Bäder gleichzeitig besuchen dürfen, begrenzt ist, kann jeder Schwimmer ein zweistündiges Zeitfenster nutzen. In der Badanstalt sind 20 Personen gleichzeitig zulässig, 32 Personen im Schwimmbad Bonneweg und 30 Personen im Bad Belair. Die Wellnessbereiche bleiben geschlossen. Die Umkleidekabinen und Duschen werden regelmäßig desinfiziert. Für die Besucher herrscht dort Maskenpflicht.

Außerdem müssen sich Besucher im Voraus eine Reservierung vornehmen. Diese erfolgen telefonisch für maximal vier Personen und nur für die laufende Woche. «Ohne Reservierung wird der Zutritt zu den Bädern verweigert», teilt die Stadtverwaltung mit.

(sw/L'essentiel)