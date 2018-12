Diesel-​​Preis fällt auf niedrigsten Stand seit April

«Oh du fröhliche» an der Zapfsäule: Ab Freitag, 21. Dezember, kostet der Liter Diesel in Luxemburg nur noch maximal 1,057 Euro. Das sind 2,7 Cent weniger als noch am Vortag. Ersparnis pro 50-Liter-Tankfüllung: Immerhin 1,35 Euro!

Damit sinkt der Dieselpreis auf seinen niedrigsten Stand seit acht Monaten. Zum Vergleich: In Belgien kostete der Liter Diesel laut ADAC am Donnerstag um 40 Prozent mehr als in Luxemburg, nämlich 1,515 Euro. In Frankreich waren es 1,444 Euro (+33 Prozent). In Deutschland zeigen die Tanksäulen beim selben Kraftstoff einen Preis von 1,438 Euro an (+33).

Die Preise für Benzin mit 95 (1,137 Euro) und 98 Oktan (1,203 Euro) bleiben in Luxemburg vorerst unverändert.

(L'essentiel)