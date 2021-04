Luxemburger Wirt entwickelt App zur Kontaktverfolgung

Zur Wiedereröffnung der Restaurants und Cafés hat sich ein Gastronom etwas Besonderes einfallen lassen. Diogo Faria hat eine App entwickelt, die im Falle einer Infektion eine einfache und schnelle Rückverfolgung der Kunden sicherstellt. Restaurant-Besucher müssen lediglich einen QR-Code scannen und sich mit Ihren Daten bei distributeurs.lu registrieren. Somit verfüge die Branche über ein nützliches Werkzeug, dass im Kampf gegen die Pandemie helfen kann. Faria erklärt: «Ich versetze mich in die Lage der Gastronomen: Wenn sie die Kundendaten selbst abfragen und registrieren müssen, wird das Zeit in Anspruch nehmen und ihre Verantwortung bei der Verarbeitung und Speicherung der Daten mit sich bringen. Wir schlagen eine schnellere und entspanntere Lösung vor», sagt der Besitzer der Bar O Patrimonio in Esch/Alzette und des Pub de Lamadelaine.

Wenn die Regierung bei der heutigen Wiedereröffnung der Terrassen noch keine Meldepflicht eingeführt hat, ist es nicht ausgeschlossen, dass ein solches Register erscheinen muss, wenn die Restaurants und Bars wieder Menschen empfangen können. Eine Lösung wird dann schon bereit sein und in der Zwischenzeit zählt Diogo Faria auch auf den guten Willen von Kollegen und deren Kunden, sich an der Registrierung durch die App zu beteiligen.

«Wenn eine mit Covid infizierte Person durch eine bestimmte Bar oder ein bestimmtes Restaurant gegangen ist, wird das Gesundheitsministerium die Liste der zur gleichen Zeit anwesenden Personen anfordern können, die automatisch und sicher aufgezeichnet wurde», erklärt der Unternehmer. Nach vierzehn Tagen werden die persönlichen Daten der Kunden gelöscht. Diese hatten sie im Vorhinein auch nur freiwillig angegeben. Sie werden ausschließlich im Zusammenhang mit der Pandemie verwendet. Die App soll Cafés und Restaurants auf Abonnementbasis zur Verfügung stehen und später um neue Funktionen wie Tischreservierungen und Lieferservice erweitert werden.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)