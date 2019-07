Straßen werden gesperrt wegen Konzert

Angesichts der erwarteten 18.000 Zuschauer in Roeser kann es schwierig werden, in das Gegend zu kommen, wo das Rammstein Mega-Konzert am Samstagabend stattfindet. Die Polizei berichtete am Freitag, dass «mehrere Straßen rund um Roeser für Autofahrer gesperrt sein werden» am Samstagabend.

Dazu gehört die CR132 auf dem Abschnitt zwischen Crauthem und die CR158 in beide Richtungen. Allerdings können Busse die gesperrten Strecken passieren. Der CR157 wird auch zwischen Crauthem und Hellingen und auf der anderen Seite zwischen Crauthem und dem Eingang zum Konzertgelände «Herchesfeld» abgeriegelt. Anlieger werden ebenfalls nicht gehindert zu. Auf dem Rastplatz entlang der N13 nach Bettemburg und Hellingen, können nur die Shuttles für das Konzert fahren.

Tempolimit auf der N13

Darüber hinaus sind der CR132 von Peppingen bis Crauthem, der CR157 vom «Herchesfeld» bis Hellingen und der CR161 von Bettemburg bis Düdelingen für Autofahrer gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet. Schließlich wird die Höchstgeschwindigkeit auf der N13 zwischen Bettemburg und Hellange auf 50 Stundenkilometer begrenzt. Die Polizei wird während und nach dem Konzert anwesend sein werden, um Ordnung und Verkehr zu erhalten.

Das Atelier, das das Konzert organisiert, bietet Shuttles zwischen P+R Bouillon und dem Showgelände an.

(jw/L'essentiel)