Luxemburger «Dreamteam» zeigt Tanzshow online

Hinter der Tanzshow «Look at me», die die Choreografin Sylvia Camarda mit einer Gruppe von Jugendlichen des Vereins Trisomie21 auf die Beine gestellt hat, steht eine einfache aber wichtige Botschaft. «Wir wollen zeigen, dass man mit dem Down-Syndrom und jeder anderen Behinderung oder Fehlbildung das Recht hat, zu zeigen was man kann und sichtbar zu sein», sagt Camarda.

Es ist bereits die zweite Show, die die Choreografin mit «ihrem Dreamteam», wie sie sagt, erarbeitet hat. Die Gruppe besteht aus zehn jungen Menschen und zwei Freiwilligen im Alter zwischen 14 und 33 Jahren. Camarda möchte ihnen «die Möglichkeit geben, Spaß zu haben, zu tanzen, glücklich und stolz zu sein. Dass sie erkennen, dass sie etwas schaffen können, ist sehr wichtig. Ich frage sie, was sie machen wollen, und sie zeigen mir viele Dinge. Ich helfe ihnen, Vertrauen in sich selbst zu haben.» Camarda will zeigen, dass jeder das Zeug hat, vor einer Kamera oder einem Publikum zu stehen. «Wenn sie es dort schaffen, schaffen sie es überall», sagt die Künstlerin.

Die Arbeiten an der Show begannen im Oktober 2019, die Premiere vor Publikum war für Juni 2020 geplant. Doch dann kam Corona. Aufgrund der Pandemie musste die Gruppe voneinander getrennt proben. «Vor Weihnachten hatten wir die Premiere in der Kulturfabrik geplant. Weil das dann aber nicht mehr möglich war, haben wir uns für eine Videoshow entschieden», so Camarda. Die Show ist am heutigen Donnerstagabend um 19 Uhr auf der Facebook-Seite der Kufa zu sehen. «Wir hoffen, dass wir uns auch auf der Bühne präsentieren können. Die Tänzer haben den Applaus verdient.»

(Marion Mellinger/L'essentiel)