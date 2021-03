Wenige Kleinkinder werden von Mutter oder Vater betreut

In Luxemburg werden Kleinkinder schon sehr früh daran gewöhnt, nicht ganztägig von ihren Eltern betreut zu werden: Nur 29,7 Prozent der unter Dreijährigen bleiben ausschließlich bei Mutter oder Vater, was laut Eurostat mit 47,1 Prozent deutlich unter dem europäischen Durchschnitt liegt.

Nur die Niederlande und Portugal haben mit jeweils 21,2 Prozent und 22,6 Prozent eine niedrigere Quote. Bei unseren direkten Nachbarn sind die Unterschiede wesentlich größer: So bleiben 58,4 Prozent der deutschen Kleinkinder bei Mama oder Papa, verglichen mit 34,5 Prozent in Belgien und 36,4 Prozent in Frankreich.

Mehr als 30 Stunden

60 Prozent der luxemburgischen Kleinkinder, besuchen eine Betreuungs-Einrichtung, während es auf europäischer Ebene nur 35,3 Prozent sind. In Belgien besucht, mit 55,5 Prozent, über die Hälfte der Kleinkinder eine Betreuungs-Einrichtung. In Frankreich und Deutschland sind es jeweils 50,8 und 31,3 Prozent. Im Großherzogtum besuchen 47,2 Prozent der Kleinkinder diese Einrichtung oft mehr als 30 Stunden.

Wenn die Kleinen nicht gerade bei ihren Eltern oder in einer Einrichtung sind, werden sie von Fachkräften, wie beispielsweise Tagesmüttern, Nachbarn oder von Familienmitgliedern betreut. Das ist bei 27,5 Prozent der Kleinkinder in Luxemburg der Fall. Ähnlich verhält es sich mit 24,2 Prozent bei unseren belgischen und mit 26,8 Prozent bei unseren französischen Nachbarn. Das entspricht auch dem europäischen Durchschnitt, denn 25,9 Prozent der Europäer lassen ihre Kleinkinder auf diese Weise betreuen. Die Deutschen greifen mit nur 13,6 Prozent am wenigsten auf diese Art der Kinderbetreuung zurück. Viele Eltern machen bei der Kinderbetreuung zweifelsohne aber auch von einem gemischten Konzept Gebrauch.