«Ich wusste nicht, dass Luxemburg ein Land ist»

Ein Dutzend ausländische Studenten, die über das Austauschprogramm «Erasmus» nach Luxemburg zum Studieren gekommen sind, versammelten sich am Freitagnachmittag vor der Gëlle Fra in Luxemburg-Stadt. «Die meisten von ihnen haben vorher noch nie die Place de la Constitution oder die Hauptstadt besucht», erklärt Alessio, der die Studenten führte.

«Ich dachte, Luxemburg sei eine europäische Stadt, aber ich wusste nicht, dass es auch ein Land ist», lacht Andréanne, die aus Quebec in Kanada kommt. «Ich habe den Namen schon einmal gehört. Und, dass hier viele reiche Menschen leben», sagt ihre Landsmännin Camille-Sophie.

Obwohl die beiden Studentinnen nicht am «Erasmus»-Programm teilnehmen, weil dieses lediglich den Austausch innerhalb Europas regelt, haben sie sich der Gruppe angeschlossen, um die Hauptstadt zu entdecken. Wie die anderen sind die Kanadierinnen erst vor fünf Tagen in Luxemburg eingetroffen. «Ich war überrascht, dass hier so viele Sprachen gesprochen werden» sagt Camille-Sophie auf dem Weg in die Kasematten.

« Hier kann man super eine neue Sprache lernen»

Die seit September letzten Jahres in Esch lebende Österreicherin Nina gab der Gruppe nützliche Tipps. «Ich liebe es hier in Luxemburg. Deshalb habe ich meinen Aufenthalt auch verlängert», sagt sie.

«Unsere Aufgabe ist es, die Studenten willkommen zu heißen und ihnen zu helfen, das Land und seine Bräuche zu kennenzulernen. Wir wollen, dass sie möglichst viele positive Eindrücke mit nach Hause nehmen», sagt Alessio in der Hoffnung in Zukunft mehr Studenten begrüßen zu dürfen. Seiner Meinung nach hat Luxemburg gegenüber anderen Ländern einen entscheidenden Vorteil: «Luxemburg ist sehr international. Hier kann man super eine neue Sprache lernen.»

(Marine Meunier/L'essentiel)