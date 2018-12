Zwei Mafia-​​Verdächtige in Luxemburg verhaftet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwei Männer im Alter von 23 und 39 Jahren wurden in Luxemburg auf der Grundlage eines von der italienischen Justiz ausgestellten europäischen Haftbefehls verhaftet, dies teilte das Justizorgan am Mittwoch in einer Erklärung mit.

Die beiden Personen wurden «im Süden des Landes» verhaftet, ergänzen die Behörden, ohne weitere Details zu nennen. Es wurden Durchsuchungen durchgeführt und eine Akte durch die Staatsanwaltschaft eröffnet. Die beiden Männer werden von einem luxemburgischen Untersuchungsrichter angehört.

Insgesamt 90 Personen, die der Zugehörigkeit zur Mafia-Organisation Ndrangheta verdächtigt werden, wurden am Mittwoch europaweit verhaftet. Die Operation wurde von der italienischen Nationalen Direktion zur Mafia- und Terrorismusbekämpfung mit Unterstützung der deutschen, belgischen und niederländischen Polizei- und Justizbehörden koordiniert.

(L'essentiel)