Luxemburg ist die sicherste Stadt der Welt

Wien ist zum zehnten Mal in Folge die Stadt der Welt mit der besten Lebensqualität. Das geht aus der neuesten Rangliste der amerikanischen Unternehmensberatungsfirma Mercer hervor. Europäische Städte dominieren das 2019er-Ranking: Acht Städte in Europa schafften es in die Top Ten, mit Zürich (2.), München (3.), Düsseldorf (6.), Frankfurt (7.), Kopenhagen (8.), Genf (9.) und Basel (10.).

Luxemburg liegt in dieser Rangliste, die auf Kriterien wie Bildung, Gesundheit, öffentlicher Verkehr, Wohnungsbau und wirtschaftlichem Umfeld basiert, weiterhin auf Platz 18.

Luxemburg steht an der Spitze

Erstmals in diesem Jahr bietet das amerikanische Unternehmen auch ein Sicherheits-Ranking an. Darin steht Luxemburg-Stadt an der Spitze. Vor Helsinki (Finnland), Basel, Bern und Zürich (Schweiz) ist Luxemburg laut der Studie also die sicherste Stadt der Welt. Am unteren Ende liegen die Städte Bangui (Zentralafrikanische Republik) und Damaskus (Syrien).

Diese Studie basiert wiederum auf den Faktoren städtische Stabilität, Kriminalitätsrate, Strafverfolgung, Einschränkungen der persönlichen Freiheiten, Beziehungen zu anderen Ländern und Pressefreiheit.

Das Klassement zur Lebensqualität im Überblick:

(L'essentiel/chk/sda)