12 Folgen von «Every Corner Tour» auf YouTube

Rückblick auf den Sommer 2020: Aufgrund der Corona-Pandemie hatten damals vier junge Männer aus Luxemburg auf Ferien im Ausland verzichtet und stattdessen beschlossen, die insgesamt 102 Gemeinden Luxemburgs zu bereisen. 25 Tage sollten sie im Rahmen ihrer «Every Corner Tour» unterwegs sein.

Die vier jungen Männer gehen nun noch einen Schritt weiter, indem sie ihr sommerliches Abenteuer durch das Großherzogtum mit der ganzen Welt teilen. Wie? Durch ihre Serie auf Youtube. Am 15. Oktober haben sie das erste ihrer «einzigartigen» Videos auf der Videoplattform veröffentlicht. Episode Nummer 1 ist nun online. Die Zuschauer können nicht nur das Land wiederentdecken, sondern gleich auch noch ihr Englisch aufpolieren.

«Um unsere Reise noch einmal in einer vollständigeren Weise zu erleben, wollten wir eine Unterhaltungsdoku im aktuellen YouTube-Format anbieten», erklärt Mika By (18). Wie der angehende Schauspieler erklärt, sind alle Szenen während ihrer Tour gedreht und in den vergangenen Wochen bearbeitet worden. Englische Kommentare mit Untertiteln wurden übrigens ebenfalls hinzugefügt.

Bereits in den ersten Sekunden der ersten Folge sticht vor allem die Qualität ihrer Arbeit heraus. Die Doku ist sehr dynamisch gestaltet. Der Zuschauer bekommt dadurch ganz Luxemburg auf eine ganz andere Art und Weise zu sehen. Die Reise führt unter anderem durch Colmar-Berg und Bissen. Die nächsten Folgen sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden und sind bereits vielversprechend. Das Projekt – das keinerlei finanzielle Unterstützung erhielt – wurde übrigens vom Tourismusministerium gewürdigt.

