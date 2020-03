«Etwa zehn Infizierte konnten geheilt werden»

Nachdem die Zahl der bestätigten Infektionen in den vergangenen Tagen dramatisch gestiegen ist, hat sich Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Sonntag bemüht, Optimismus auszustrahlen.

«Wir sind zuversichtlich, gut aufgestellt zu sein», erklärte sie im Rahmen einer Pressekonferenz am Nachmittag. Dank des unermüdlichen Einsatzes der Menschen im Gesundheitssektor seien alle derzeitigen Patienten gut versorgt. Von den am Sonntagmorgen bekannt gewordenen 798 Infizierten würden 37 im Krankenhaus behandelt, drei lägen auf der Intensivstation. Rund zehn Personen seien geheilt worden. Täglich würden rund 1500 Personen im Land getestet: «Im Vergleich zu den Nachbarländern ist das sehr viel mehr», so Lenert. So erkläre sich auch die gemessen an der Bevölkerungsgröße hohe Zahl der bestätigten Infektionen.

Auch für einen weiteren Anstieg der Patientenzahlen sei Luxemburg gerüstet. Die Kapazitäten würden derzeit mit Hochdruck ausgebaut, um mehr Menschen behandeln zu können. So sei das provisorische Zelt vor dem CHL mit 100 Betten fertig aufgebaut, auch in Bad Mondorf könnten im Laufe der kommenden Woche Patienten aufgenommen werden. Derzeit sei das Großherzogtum so gut aufgestellt, dass Notfall-Patienten aus Frankreich aufgenommen werden könnten.

