Matooma will den Luxemburger Markt erobern

Früher war Frédéric Salles bei einem französischen Telekomunternehmen tätig. Dort verkaufte er sogenannte Machine-to-Machine (M2M)-Karten, die den automatisierten Informationsaustausch zwischen Endgeräten untereinander ermöglichen. «Es kam vor, dass ein Industriekunde eine Karte kaufte und feststellte, dass das Mobilfunknetz an manchen Orten nicht funktionierte. Letzendlich musste dieser drei verschiedene SIM-Karten kaufen und dreimal bezahlen. Das war völlig absurd», erzählt der Unternehmer. Im Jahr 2012 beschloss er, die Firma Matooma zu gründen, mit dem Ziel, einzigartige Multi-Netzwerk-SIM-Karten anzubieten.

Die Matooma SIM-Karte hat mehrere Verwendunszwecke. Sie kann unter anderem benutzt werden, um Parkuhren an Zahlungsserver anzuschließen, um Alarmsysteme, Fernhilfe für ältere Senioren, oder Wasser- und Stromzählerstände zu verwalten. Nach dem Einsetzen der SIM-Karte scannt diese die Netzwerke ab und schließt sich an dasjenige an, das verfügbar ist. Bei einer Panne oder einem Problem wechselt sie zu einem anderen.

«Ein All In One-Service»

Nun will Matooma den Luxemburger Markt erobern. Zwar besitzt die Firma hierzulande keine Niederlassung, jedoch verfolgt sie eine ambitionierte Digitalstrategie und hat eine mehrsprachige Plattform mit etwa 50 Angestellten in Montpellier.

«In Luxemburg stehen zwei Marktbereiche im Vordergrund: die Sicherheit mit Alarmanlagen und die Unterstützung älterer Menschen in ihrem Zuhause. Zwei Bereiche, in denen es keine Netzwerkausfälle geben darf. Außerdem gibt es in Luxemburg viele Exportunternehmen», sagt der Unternehmensleiter.

Matooma wächst weiter

Derzeit schließt Matooma Vereinbarungen mit großen internationalen Telekombetreibern ab, um die Preise seines Multinetzwerks denen eines Einzelnetzwerks anzupassen. Die Firma hat ebenfalls seine eigene Verwaltungsplattform entwickelt. Damit kann sie ihrer Kundschaft ein «All In One»-Service anbieten.

Mittlerweile werden insgesamt achtzehn Länder von Matooma betreut. Nach Angaben der Financial Times gehöre diese mit mehr als 50 Prozent Zuwachs pro Jahr in den letzten fünf Jahren zu den 600 EU-Unternehmen mit dem schnellsten Wachstum. 2018 erreichte der Umsatz etwa 15 Millionen Euro.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)