«Croc-​​Blanc» und «Parvana» sind nominiert

Die Europäische Filmakademie hat am Dienstagmorgen die Nominierten für den 31. Europäischen Filmpreis in den Kategorien Komödie und Animation bekannt gegeben. In der Kategorie Animation ist Luxemburg gleich zweimal vertreten.

«Croc-Blanc» von Alexandre Espigares und «Parvana, eine Kindheit in Afghanistan» von Nora Twomey sind im Rennen um den heiß begehrten Preis, der am 15. Dezember in Sevilla verliehen wird. Durchsetzen müssen sich die Luxemburger Filme gegen die britische Produktion «Cro man (early man)» von Nick Park und die Koproduktion «Another day of life» aus Deutschland, Belgien, Polen Spanien und Ungarn.

Mehr als 3500 Mitglieder der Europäischen Filmakademie stimmen über die nomierten Filme ab.

(L'essentiel)