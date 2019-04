Webseite bringt Anwälte und Klienten zusammen

Anwälte und Mandanten so einfach wie möglich in Kontakt bringen, das ist das Ziel von Bénédicte Schaefer, die gerade «Juridivox» gestartet hat. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, Antworten auf ihre rechtlichen Fragen zu finden, per E-Mail oder auch per Telefon.

Die Rechtsanwältin, die seit 2012 in Luxemburg zugelassen ist, hat festgestellt: «Es ist nicht immer einfach, einen Termin mit einem Anwalt zu vereinbaren. Zunächst muss man jemanden finden, der auf das Gebiet spezialisiert ist, das einen betrifft. Wenn man dann jemanden gefunden hat, muss er auch noch dieselbe Sprache sprechen, denn Luxemburg ist von einer Vielfalt der Kulturen geprägt». Mit wenigen Klicks leitet «Juridivox» seine Nutzer kostenlos an die richtige Person weiter.

Offizieller Start ist im September

«Sobald der Kontakt hergestellt ist, wird eine Vorauszahlung nach dem vom Anwalt für eine Beratung per E-Mail, Telefon oder Post angekündigten Tarif fällig», erklärt Schaefer. Derzeit befindet sich die Webseite in der Testphase. Im September soll diese offiziell an den Start gehen. In der Zwischenzeit arbeitet Schaefer daran, den luxemburgischen Anwaltskanzleien und dem Conseil de l'Ordre die Vorteile ihrer Plattform näherzubringen.

«Ich hoffe, mit 50 Anwälten beginnen zu können und nach einem Jahr 500 zu erreichen«, sagt sie.

(Gaël Padiou/L'essentiel)