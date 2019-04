Jeden Tag werden 33 Autos zugelassen

Der Verkehr auf den Straßen des Großherzogtums wird immer dichter. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die die Beraterfirma KPMG am Dienstag veröffentlichte. In Luxemburg sind derzeit etwa 415.000 Fahrzeuge zugelassen. Das sind fast drei Prozent mehr als im Vorjahr. «In den letzten zwei Jahren kamen täglich durchschnittlich 33 neue Autos auf die Straße», so der Bericht. Laut der Studie verläuft der Anstieg in den letzten zehn Jahren stetig. Bleibt die Zuwachsrate auch in den kommenden Jahren stabil, rechnet das Unternehmen im Jahr 2026 mit mehr als 500.000 zugelassenen Fahrzeugen auf Luxemburgs Straßen. Rund ein Fünftel des nationalen Fuhrparks besteht derzeit aus Firmenfahrzeugen. Mit 740 Kraftfahrzeugen pro 1000 Einwohner ist die Quote im Großherzogtum die höchste in der Europäischen Union, wo der Durchschnitt bei etwa 600 liegt.

Das Durchschnittsalter eines Autos in Luxemburg betrug im Jahr 2018 6,3 Jahre (elf Jahre in der EU). Auch wenn der Trend hierzulande hin zu älteren Autos geht, so sind immer noch fast ein Viertel (23,8 Prozent) der Fahrzeuge weniger als zwei Jahre alt. Nahezu genauso viele Fahrzeuge waren 2018 über zehn Jahre alt (22,6 Prozent, verglichen mit fast 30 Prozent im Jahr 2009). «Dieser Trend hält jetzt schon vier Jahre an. Das liegt daran, dass die Autos zuverlässiger geworden sind und nicht mehr so schnell ersetzt werden müssen», erklärt Bruno Magal, Geschäftsführer bei KPMG Luxemburg.

Der Anteil der Dieselfahrzeuge ist seit dem Jahr 2015 und der «Dieselgate»-Affäre stetig zurückgegangen. Innerhalb von zwei Jahren sank der Anteil von 64,2 Prozent auf 59 Prozent gestiegen. Gleichzeitig stieg der Anteil der Benzinfahrzeuge von 34,7 Prozent auf 39,2 Prozent. Vom Rückgang des Diesels «haben die alternativen Antriebe nicht profitiert», wie die Studie feststellt. Auch wenn sich der Gesamtanteil der Hybrid- und Elektroautos im Luxemburg seit 2016 auf 1,5 Prozent aller Fahrzeuge fast verdoppelt hat, ist ihr Anteil immer noch deutlich geringer als in der EU (5,1 Prozent.) «Den größten Markt hierzulande haben deutsche Limousinen mit Großmotoren», sagt Magal.

(Mathieu Vacon/L´essentiel)