Die Grundschüler des Großherzogtums mussten am Montagmorgen zurück zur Schule. Bildungsminister Claude Meisch (DP) nutzte die Gelegenheit, um der Schule Ribeschpont in Düdelingen einen Besuch abzustatten. Dass der Mindestabstand an diesem Morgen problemlos eingehalten werden konnte, «bedeutete einen riesigen Aufwand», sagt Nicolas Georges, Lehrer und Präsident des Schulkomitees. Der Schulhof sei deutlich markiert worden und die Schüler hätten sich an die Maßnahmen gehalten.

«Damit der Fernunterricht funktionieren konnte, war schon ein Kraftakt. Die meisten Schüler freuen sich, wieder in der Schule zu sein. Das war bei meinen eigenen Kindern nicht anders», sagte Meisch, der sich auf dem Schulhof mit einigen Schülern austauschte. «Am Anfang war es schön, zu Hause zu sein. Aber es wurde auch schnell langweilig», erzählte die kleine Linda. Ihre Freundinnen Sofia, Surya und Lara berichteten, dass sie zu Hause «auch ein bisschen gelernt haben».

Nur zwei Tage Unterricht

Das Tragen einer Schutzmaske ist erst ab dem Alter von sechs Jahren Pflicht. «Wir haben die Masken vom Ministerium ausgeteilt, aber viele Schüler hatten bereits ihre eigene» sagt Georges. Das Social Distancing wurde sowohl im Klassenraum, als auch in der Sporthalle beachtet. Dort wurden nämlich einige Schüler in der Notbetreuung im Fach Französisch unterrichtet. Um die Corona-Regeln einzuhalten, musste die Ribeschpont-Schule ihr Personal mit zwei weiteren Kräften verstärken.

Für die Schüler, die am Montag anwesend waren, ist die Woche bereits am Mittwoch wieder zu Ende. Dann werden sie wieder zu Hause den Stoff vertiefen und die zweite Schülergruppe muss in die Klassensäle. Und danach fangen die Pfingstferien an.

«Der erste Schritt zur Normalität war notwendig. Wir machen heute einen großen Schritt nach vorne», betonte Meisch. Er hofft, «die Kinder schnellstmöglich von den Vorschriften befreien zu können». Womöglich noch vor den Sommerferien. «Das hängt aber vor allem von der Entwicklung der Gesundheitssituation des ganzen Landes ab».

(jg/L'essentiel)