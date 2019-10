Der Doppelmord-​​Prozess hat begonnen

Der Prozess um den Doppelmord, der 2016 die Menschen im Großherzogtum schockierte, hat am Dienstagmorgen mit Expertenberichten vor der Luxemburger Strafkammer begonnen.

Zur Erinnerung:



Am Donnerstag, den 10. November 2016, fand ein Förster die Leiche eines jungen Mannes, der in einem Wald bei Leudelingen an einem gewaltsamen Tod starb. Am folgenden Montag, den 14. November, wurde der leblose Körper einer 27-jährigen rumänischen Prostituierten am Waldrand bei Strassen entdeckt. Die junge Frau war zuletzt am Vortag in der Rue d'Hollerich in Luxemburg gesehen worden. In der Folge wurden zwei Männer schnell verhaftet.

Die zwölf Anhörungen des Prozesses dauern bis Freitag, den 25. Oktober, so die Gerichtsverwaltung. Eine dreizehnte Anhörung ist ebenfalls vorgesehen. Im Fall Leudelingen lautet die Anklage gegen die 36- und 24-jährigen Männer Mord, der wohl begangen wurde, um den Personalausweis, zwei Kokainkugeln und 2000 Euro vom Opfer zu stehlen.

Die Anklage beinhaltet im Wortlaut Mord und Totschlag, «um alle Fälle abzudecken», sagt das Gericht. Darüberhinaus wird den Angeklagten auch noch Behinderung der Justiz durch Verschweigen von Hinweisen sowie das Verstecken der Leiche vorgeworfen. Dieselben Straftaten stehen auch im Fall Strassen in der Anklage, aber nur gegen den 36-jährigen Mann.

